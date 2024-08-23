Соболенко должна брать дебютный титул на US Open. За вторую ракетку мира говорят все цифры

Ранее уже упоминалось, что Соболенко стала победительницей турнира WTA-1000 в Цинциннати, но очень важно понять, насколько хороша она была в Огайо. На пути к титулу Арина одолела Элизабетту Коччаретто, Элину Свитолину, Людмилу Самсонову, Игу Свёнтек и Джессику Пегулу. Вторая ракетка мира прошла непростой путь к трофею, однако на Открытом чемпионате Цинциннати минчанка не отдала оппоненткам ни сета. Она доминировала во всех своих матчах, используя мощную подачу и приём, а также отличную игру на задней линии. Когда Соболенко показывает такой уровень тенниса на харде, её очень тяжело остановить. Победа в Нью-Йорке однозначно останется за Ариной, если она продолжит демонстрировать такую же яркую игру на кортах «Флашинг-Медоуз».