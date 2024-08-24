Синнер отреагировал на ситуацию с двумя положительными допинг-тестами

Ранее Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года. Как сообщалось в релизе органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), после каждого положительного теста к нему применялась временная дисквалификация. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и продолжал играть. Он объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. Он ежедневно проводил массаж и спортивную терапию Синнера, что привело к неосознанному трансдермальному заражению. После консультаций с научными экспертами ITIA не стала возражать против апелляций игрока об отмене отстранения, однако итальянец потеряет очки и призовые, заработанные на турнире в Индиан-Уэллсе. Позднее Синнер прекратил сотрудничество с тренером по физподготовке и физиотерапевтом.
«Это не то, о чем я хотел бы думать перед Большим шлемом. Я знаю, что не сделал ничего плохого. Я уже играл с этими мыслями в голове, и все прошло хорошо. Это облегчение, что меня оправдали, я постараюсь извлечь максимум из этого турнира (US Open)», — приводит слова 23-летнего Синнера L'Equipe.
Ранее австралиец Ник Кирьос и канадец Денис Шаповалов на своих страницах в соцсети X выразили возмущение решением ITIA не дисквалифицировать Синнера за две положительные допинг-пробы, а француз Люка Пуй написал: «Возможно, нам следует перестать позволять держать себя за идиотов».