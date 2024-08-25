Джокович считает, что в системе допинг-контроля в теннисе много проблем

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Рекордсмен по победам на турнирах Большого шлема серб Новак Джокович отметил наличие проблем в системе допинг-контроля в теннисе, комментируя случай с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Об этом сербский спортсмен заявил на пресс-конференции перед началом Открытого чемпионата США.
Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) сообщило, что Синнер провалил два допинг-теста во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) в марте. Итальянец избежал дисквалификации, но при этом его лишили рейтинговых очков и призовых, заработанных на этом турнире.
«Я понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности, — сказал Джокович. — Как я понял, его дело было закрыто в тот момент, когда об этом было объявлено. Но прошло пять или шесть месяцев с тех пор, как новость [о проваленных допинг-тестах] дошла до него и его команды. Так что, да, в системе много проблем, мы видим отсутствие стандартизированных и четких протоколов. Могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются, что к ним относятся одинаково».
Допинг-проба, давшая положительный результат, была взята у Синнера 10 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала нахождение того же вещества. Однако в обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях. Итальянец объяснил попадание запрещенного вещества в свой организм заражением от члена команды, наносившего на руки спрей и делавшего спортсмену массаж. Независимый трибунал, как отметили в ITIA, пришел к выводу об отсутствии вины или халатности со стороны игрока, что позволило ему избежать дисквалификации, но он был лишен всех призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.
Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов с июня. Итальянец выиграл 15 турниров под эгидой организации. В 2024 году теннисист одержал победу на Открытом чемпионате Австралии. В 2023 году он стал обладателем Кубка Дэвиса.