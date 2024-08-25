Джокович считает, что в системе допинг-контроля в теннисе много проблем

Допинг-проба, давшая положительный результат, была взята у Синнера 10 марта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала нахождение того же вещества. Однако в обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях. Итальянец объяснил попадание запрещенного вещества в свой организм заражением от члена команды, наносившего на руки спрей и делавшего спортсмену массаж. Независимый трибунал, как отметили в ITIA, пришел к выводу об отсутствии вины или халатности со стороны игрока, что позволило ему избежать дисквалификации, но он был лишен всех призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.