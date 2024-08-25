Эрика Андреева поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA

На прошедшем турнире в Монтеррее 20-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала. Спортсменка поднялась на 14 позиций в рейтинге.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует по-прежнему полька Ига Швёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко. На третьей строчке располагается американка Кори Гауфф.
Среди россиянок лидером остается Дарья Касаткина, которая опустилась с 12-го на 13-е место.
Рейтинг WTA, версия от 25 августа:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10695 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8016;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6743;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5931;
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5168;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 5160;
7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980;
8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3571;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515;
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3428…
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2973…
15 (15). Анна Калинская (Россия) — 2712;
16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2610…
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2385…
23 (21). Мирра Андреева (Россия) — 2153…
27 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1961…
31 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…
38 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1397…
46 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308…
75 (89). Эрика Андреева (Россия) — 892…
81 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.