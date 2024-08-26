Стали известны планы Рыбакиной после US Open

В прошлом году Джессика Пегула завоевала титул на этом турнире, одержав победу над китаянкой Юань Юэ в финале. Призовой фонд турнира в 2023 году составил 259 тысяч долларов. С 2024 года соревнования повышены до категории WTA-500 после того, как ранее они проводились в рамках WTA-250.