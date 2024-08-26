Дарья Касаткина уверенно стартовала на US Open — 2024, обыграв румынку Кристиан

Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кристиан один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.