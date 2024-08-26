Александр Бублик проиграл китайцу Шану в первом круге US Open

Матч продолжался 2 часа 37 минут. В рамках встречи Александр выполнил 22 подачи навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его китайского соперника четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.