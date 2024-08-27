Соперник Рублёва упал без сил. Андрей опять долбил ракеткой, но вышел во 2-й круг US Open

В женской сетке первая ракетка России Дарья Касаткина (12) вышла на корт с 69-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан. Касаткина год назад повторила свой лучший результат на US Open, выйдя в четвёртый круг, а Кристиан дебютировала на турнире в 2022-м, уступив в первом матче. В минувшем сезоне румынка не смогла квалифицироваться на турнир. В пользу россиянки говорило и то, что по личным встречам она превосходила соперницу: 2−0. Правда, есть нюанс: в Дохе-2022 Дарья прошла дальше на снятии Жаклин, хотя счёт был 6:2, 2:2 в пользу последней. Ну, а на зелёном грунте Чарльстона в этом году Касаткина одержала волевую победу: 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Сегодня она прошла Кристиан без потери партии.