Соперник Рублёва упал без сил. Андрей опять долбил ракеткой, но вышел во 2-й круг US Open

В понедельник, 26 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке начались матчи первого круга. Как у мужчин, так и у женщин в борьбу вступили участники, попавшие в нижние половины своих сеток. В мужском турнире свой матч провёл Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером. Его соперником был бразильский теннисист Тьяго Уайлд, 68-я ракетка мира.
Рублёв на US Open регулярно выходит в четвертьфинал. Именно на этой стадии он останавливался в последние два года. Уайлд, напротив, лишь во второй раз попал в основную сетку Открытого чемпионата США. В 2020 году он проиграл здесь в первом же матче. Широкой публике Уайлд стал известен после сенсационной победы над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. По личным встречам Андрей также был впереди: 1−0. В первом круге Australian Open он одержал тяжелейшую победу: 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Как ни крути, Рублёв был явным фаворитом встречи.
В первом сете Рублёв владел ощутимым преимуществом. У Уайлда не было ни одного брейк-пойнта; россиянин же, оформив брейк в третьем гейме, впоследствии чётко держал подачу, а в концовке ему даже подавать на партию не пришлось. В девятом гейме Андрей сделал второй брейк — 6:3 всего за 32 минуты. По активно выигранным очкам Рублёв, часто выходивший в хафкорт и к сетке, почти вчетверо превзошёл бразильца: 11 против трёх.
Второй сет Рублёв начал с того, что в первом гейме допустил двойную ошибку на брейк-пойнте. К счастью, Андрей не стал затягивать с обратным брейком, а третий гейм спас с 0:30, после того как Тьяго принялся допускать неточности. В четвёртом гейме, впрочем, бразилец взял свою подачу, несмотря на две двойные ошибки, — 2:2.
После этого игроки принялись спокойно забирать свои геймы, причём увереннее выглядел Рублёв, не раз и не два подавший навылет. На тай-брейке Андрей лишь раз отдал розыгрыш на своей подаче, а сам сделал три мини-брейка, в том числе на сетболе, — 7:6 (7:3) за 56 минут. В этой партии преимущество россиянина по виннерсам также было заметно невооружённым глазом: 16 против восьми.
В третьем сете ход игры не изменился. После третьего гейма Рублёв, уступая 1:2 (но без брейка), получил предупреждение за мат от судьи. А в пятом гейме россиянин вышел на брейк-пойнт, но не реализовал его и с досады выронил ракетку на корт. Проиграв девятый гейм, Андрей принялся стучать ракеткой по корту — обошлось без предупреждения, иначе это было бы уже штрафное очко.
Несмотря на все эти моменты, свои геймы Рублёв забирал без проблем, трижды не отдав оппоненту ни очка. В 11-м гейме Уайлд во втором розыгрыше побежал за мячом, упал и какое-то время не поднимался, видимо, потянув мышцу. Тьяго, который добрёл до своей скамейки лишь при помощи судьи на вышке, взял медицинский перерыв.
По возобновлении игры спустя несколько минут Рублёв под ноль взял этот гейм — его соперник, похоже, уже не мог сражаться в полную силу. Подавая на матч, Андрей тоже не отдал ни очка — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 за 2 часа 19 минут.
Во втором круге Андрей Рублёв сыграет либо с американцем Кристофером Юбэнксом (WC), либо с французом Артуром Риндеркнешем.
В женской сетке первая ракетка России Дарья Касаткина (12) вышла на корт с 69-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан. Касаткина год назад повторила свой лучший результат на US Open, выйдя в четвёртый круг, а Кристиан дебютировала на турнире в 2022-м, уступив в первом матче. В минувшем сезоне румынка не смогла квалифицироваться на турнир. В пользу россиянки говорило и то, что по личным встречам она превосходила соперницу: 2−0. Правда, есть нюанс: в Дохе-2022 Дарья прошла дальше на снятии Жаклин, хотя счёт был 6:2, 2:2 в пользу последней. Ну, а на зелёном грунте Чарльстона в этом году Касаткина одержала волевую победу: 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. Сегодня она прошла Кристиан без потери партии.
Касаткина первой добралась до брейк-пойнта — благодаря ошибкам Кристиан. Однако Дарья не воспользовалась единственным шансом на брейк в третьем гейме — у Кристиан вовремя прошёл виннерс. А в пятом гейме россиянка со второго брейк-пойнта дожала соперницу и повела 3:2 с брейком.
В дальнейшем румынка стала ошибаться ещё чаще. Особенно провальным для Жаклин стал седьмой гейм, в котором она допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Касаткина сделала брейк под ноль — 5:2. Подавая на партию, Дарья первый сетбол упустила, сорвав бэкхенд, а во втором случае не сплоховала — 6:2 за 36 минут. Ей не помешали даже 11 невынужденных ошибок — у соперницы их оказалось целых 18.
Второй сет Касаткина начала с брейка, после чего, отыграв брейк-пойнт, подтвердила его — 2:0. Тут румынка, старавшаяся атаковать, смогла прибавить и взяла свою подачу — таким образом, серия россиянки оборвалась на отметке в семь выигранных геймов (с учётом первой партии). После этого Жаклин впервые в матче сделала брейк — 2:2. Дарью это не смутило: брейк под ноль на ошибках соперницы — и 3:2. Однако и это преимущество она удержать не сумела. В восьмом гейме Касаткина не взяла ни одного розыгрыша на подаче, даже поменяв ракетку по ходу гейма, и счёт стал 4:4.
К счастью, нервной концовки удалось избежать. В девятом гейме россиянка сделала третий брейк за партию, после чего закрыла матч, реализовав второй матчбол, — 6:2, 6:4 за 1 час 17 минут. По виннерсам Кристиан превзошла Касаткину (16 против 11), но большое количество невынужденных ошибок (30 против 17) сгубило её.
Во втором круге US Open Касаткина сыграет либо с американкой Питон Стирнс, либо с украинкой Лесей Цуренко.
А 20-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, сражалась с Юань Юэ из Китая. Андреева занимает в рейтинге WTA 75-е место, а Юань Юэ идёт 37-й. Обе спортсменки во второй раз попали в основную сетку US Open. Россиянка в сезоне-2022 покинула турнир после первого же матча, а китаянка в том же году дошла до третьего круга.
Андреева старалась играть активно, и это принесло свои плоды. Россиянка взяла первые пять геймов, сделав два брейка. Нельзя сказать, что у китаянки не было шансов. Лишь один гейм она уступила под ноль, а в остальных была борьба. Однако Эрика всякий раз дожимала её, выигрывая ключевые мячи. Во второй половине первой партии китаянка намекнула на камбэк, забрав три гейма подряд. Андреева в восьмом гейме упустила двойной сетбол на приёме. Но в девятом гейме со второй попытки подала-таки на сет — 6:3 за 47 минут. У Юань Юэ за партию оказалось всего четыре активно выигранных очка, а у Андреевой, дважды подавшей навылет в последнем гейме, — 12.
Во втором сете была своя драма. Эрика довольно быстро повела 2:0, в следующих геймах могла сделать и второй брейк, но не получилось. А в шестом гейме россиянка отдала подачу и в сердцах выругалась — 3:3. Во второй половине партии брейк-пойнтов уже не было. Андреева при этом в 12-м гейме швырнула ракетку на корт, после того как отдала один из розыгрышей.
На тай-брейке 20-летняя россиянка всё же справилась со своей задачей. При 6:5 она упустила матчбол, неудачно сыграв на приёме. Затем у китаянки был сетбол на приёме, но и она не воспользовалась шансом перевести игру в третью партию. Андреева же на втором матчболе закончила встречу — 6:3, 7:6 (9:7) за 1 час 55 минут. За всю игру Эрика сделала восемь эйсов и собрала 35 виннерсов — очень хорошие показатели.
Во втором круге Андреева-старшая, впервые выигравшая матч на US Open, сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (7), одержавшей волевую победу над Амандой Анисимовой (WC) — 4:6, 6:4, 6:2.
Открытый чемпионат США закончится 8 сентября.
Александр Насонов