Экс-первая ракетка мира назвала Мирру Андрееву темной лошадкой US Open

Матчи заключительного в сезоне турнира Большого шлема US Open проходят в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.
«Мирра Андреева производит впечатление. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро это произошло? И ей всего 17 лет. И ее сестра Эрика не сильно отстает. Мирра обрела огромную уверенность, когда почти победила Игу Швёнтек в Цинциннати», — приводит официальный сайт WTA слова Навратиловой в ответ на вопрос, кто для нее является темной лошадкой текущего розыгрыша US Open.
Серебряный призер Олимпиады 2024 года в парном разряде Мирра Андреева в первом круге сыграет с колумбийкой Камилой Осорио. 20-летняя Эрика Андреева в понедельник обыграла китаянку Юань Юэ и впервые в карьере вышла во второй круг US Open.