Экс-первая ракетка мира назвала Мирру Андрееву темной лошадкой US Open

«Мирра Андреева производит впечатление. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро это произошло? И ей всего 17 лет. И ее сестра Эрика не сильно отстает. Мирра обрела огромную уверенность, когда почти победила Игу Швёнтек в Цинциннати», — приводит официальный сайт WTA слова Навратиловой в ответ на вопрос, кто для нее является темной лошадкой текущего розыгрыша US Open.