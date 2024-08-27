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Экс-первая ракетка мира назвала Мирру Андрееву темной лошадкой US Open

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Восемнадцатикратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова включила российскую теннисистку Мирру Андрееву в число темных лошадок текущего розыгрыша Открытого чемпионата США.

Источник: Reuters

Матчи заключительного в сезоне турнира Большого шлема US Open проходят в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

«Мирра Андреева производит впечатление. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро это произошло? И ей всего 17 лет. И ее сестра Эрика не сильно отстает. Мирра обрела огромную уверенность, когда почти победила Игу Швёнтек в Цинциннати», — приводит официальный сайт WTA слова Навратиловой в ответ на вопрос, кто для нее является темной лошадкой текущего розыгрыша US Open.

Серебряный призер Олимпиады 2024 года в парном разряде Мирра Андреева в первом круге сыграет с колумбийкой Камилой Осорио. 20-летняя Эрика Андреева в понедельник обыграла китаянку Юань Юэ и впервые в карьере вышла во второй круг US Open.