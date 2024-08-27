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Петрова: две-три российские теннисистки способны выйти во вторую неделю US Open

Экс-теннисистка пожелала соотечественницам прыгнуть выше головы.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. При хорошем раскладе две-три российские теннисистки могут выйти во вторую неделю Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

«Может быть, при хорошем раскладе две-три российские теннисистки дойдут до четвертого круга, второй недели турнира Большого шлема, — сказала Петрова. — Хочется всем пожелать удачи, чтобы прыгнули выше головы и сыграли как можно лучше. Будем следить и обсуждать матчи, форму теннисистов и дальше разбирать ход турнира».

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.