Петрова: две-три российские теннисистки способны выйти во вторую неделю US Open

«Может быть, при хорошем раскладе две-три российские теннисистки дойдут до четвертого круга, второй недели турнира Большого шлема, — сказала Петрова. — Хочется всем пожелать удачи, чтобы прыгнули выше головы и сыграли как можно лучше. Будем следить и обсуждать матчи, форму теннисистов и дальше разбирать ход турнира».