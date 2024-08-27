Австралиец Кирьос прокомментировал допинговый скандал Синнера

«Я просто хочу, чтобы все были в равных условиях. Именно поэтому я был против тренеров в ложе для игроков. Не у каждого спортсмена есть тренер, не каждый игрок может себе позволить его в квалификации. Именно для этого и существует борьба. Именно по этой причине игроки пришли в социальные сети с некоторым дискомфортом. Два дня назад я прошел тестирование в своих отелях. Нас постоянно проверяют», — приводит слова Кирьоса Fox Sports.