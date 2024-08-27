Австралиец Кирьос прокомментировал допинговый скандал Синнера

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Синнер дважды сдал положительный допинг-тест в марте текущего года, но смог избежать дисквалификации. Спортсмен избежал дисквалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.
«Я просто хочу, чтобы все были в равных условиях. Именно поэтому я был против тренеров в ложе для игроков. Не у каждого спортсмена есть тренер, не каждый игрок может себе позволить его в квалификации. Именно для этого и существует борьба. Именно по этой причине игроки пришли в социальные сети с некоторым дискомфортом. Два дня назад я прошел тестирование в своих отелях. Нас постоянно проверяют», — приводит слова Кирьоса Fox Sports.