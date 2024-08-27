Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралиец Кирьос прокомментировал допинговый скандал Синнера

Австралиец Ник Кирьос высказался о допинговом деле первой ракетки мира Янника Синнера, заявив, что все спортсмены должны находиться в равных условиях.

Источник: Соцсети ATP

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Синнер дважды сдал положительный допинг-тест в марте текущего года, но смог избежать дисквалификации. Спортсмен избежал дисквалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

«Я просто хочу, чтобы все были в равных условиях. Именно поэтому я был против тренеров в ложе для игроков. Не у каждого спортсмена есть тренер, не каждый игрок может себе позволить его в квалификации. Именно для этого и существует борьба. Именно по этой причине игроки пришли в социальные сети с некоторым дискомфортом. Два дня назад я прошел тестирование в своих отелях. Нас постоянно проверяют», — приводит слова Кирьоса Fox Sports.