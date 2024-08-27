Таллон Грикспор: очень подозрительно, что дело Синнера разрешилось так быстро

«Я не думаю, что Янник что-то принимал, он не кажется мне человеком, который может это сделать. Однако очень странно, как разрешилось это дело. Не бывает дыма без огня. Синнер зарабатывает много денег, а основными руководителями ATP являются итальянцы… Не должно быть такого, чтобы других теннисистов заставляли годами ждать, пока они получат результат судебного разбирательства и им будет разрешено свободно соревноваться. Неважно, первый ли ты номер или 500-й, должно быть одинаковое отношение», — сказал Грикспор на пресс-конференции.