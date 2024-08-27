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Чесноков назвал фантастической победу Эрики Андреевой в первом круге US Open

Россиянка в первом для себя матче на турнире победила китаянку Юэ Юань.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Эрика Андреева показала фантастическую игру в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) против китаянки Юэ Юань. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу россиянки.

«Честно говоря, я не ожидал победы от Эрики, но она показала фантастический теннис, — сказал Чесноков. — Она реально хорошо играла и создала множество проблем китаянке. Это очень хорошая победа, посмотрим, что она покажет во втором круге».

В следующем круге Андреева встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, посеянной на турнире под седьмым номером.

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.