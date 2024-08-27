Саснович уступила в первом раунде US Open

В первом раунде одиночного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович (107-й номер рейтинга WTA), пробившаяся в основную сетку через квалификацию, встречалась с британкой Кэти Бултер (33) и уступила — 7:5, 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Завтра в стартовом матче парных соревнований Саснович и российская теннисистка Камилла Рахимова сыграют с армяно-польским дуэтом Элина Аванесян / Катажина Питер.



Накануне во второй раунд одиночного разряда вышли две представительницы Беларуси. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко обыграла австралийскую теннисистку Присциллу Хон (203) — 6:3, 6:3 и в 1/32 финала сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти (76). Виктория Азаренко (20) одолела в трехсетовом поединке украинку Юлию Стародубцеву (146) — 3:6, 6:1, 6:1, а завтра будет соперничать с француженкой Кларой Бюрель (56).



Общий призовой фонд US Open-2024 составляет рекордные $75 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн. В прошлом году мужской турнир в четвертый раз выиграл серб Новак Джокович, победивший в финале россиянина Даниила Медведева. У женщин Арина Соболенко уступила американке Кори Гауфф.