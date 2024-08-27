Названы две проблемы Елены Рыбакиной

"Лена умеет играть в теннис хорошо. Она может подавать, она может играть и обыгрывать. Что самое главное? Психологическое состояние — это первое, а второе — физическое состояние. Если она два этих фактора сложит… Я даже больше за психологию на этом турнире переживаю. Понятно, расставание с тренером — пять лет, была такая немножечко созависимость…
Но надо идти вперед. Она смогла найти в себе силы, чтобы завершить это сотрудничество — значит, нужно идти дальше и развиваться. Не уверена, что она сможет так быстро прийти в себя и реабилитироваться, но что есть, то есть. Но я верю в ее талант, верю в ее силу — она реально классная теннисистка. Просто нужно немножечко подправить психологию и физику, и все будет окей", — говорит Чакветадзе.
Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге.