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Названы две проблемы Елены Рыбакиной

Известная в прошлом российская теннисистка Анна Чакветадзе в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Сет» высказалась о проблемах казахстанки Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Источник: WTA

"Лена умеет играть в теннис хорошо. Она может подавать, она может играть и обыгрывать. Что самое главное? Психологическое состояние — это первое, а второе — физическое состояние. Если она два этих фактора сложит… Я даже больше за психологию на этом турнире переживаю. Понятно, расставание с тренером — пять лет, была такая немножечко созависимость…

Но надо идти вперед. Она смогла найти в себе силы, чтобы завершить это сотрудничество — значит, нужно идти дальше и развиваться. Не уверена, что она сможет так быстро прийти в себя и реабилитироваться, но что есть, то есть. Но я верю в ее талант, верю в ее силу — она реально классная теннисистка. Просто нужно немножечко подправить психологию и физику, и все будет окей", — говорит Чакветадзе.

Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге.