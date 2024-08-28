14 брейков на двоих. Мирра Андреева дожала колумбийку и пробилась во второй круг US Open

В третьем гейме второго сета Ига сумела взять подачу Камиллы и повела 2:1. Однако у первой ракетки мира всё равно было очень много ошибок. Непозволительно много для первой ракетки мира. Рахимова играла в свой теннис, держала мяч в корте, сумела отыграть подачу на матч — 5:5. На тай-брейке 22-летняя уроженка Екатеринбурга даже заработала тройной сетбол! Представительница России провела замечательную встречу и была очень близка к тому, чтобы взять как минимум партию у лидера рейтинга WTA. Но в самой концовке Свёнтек сумела собраться и выиграла пять очков подряд, добившись победы над нашей соотечественницей со счётом 6:4, 7:6 (8:6) за 1 час 55 минут. В следующем круге полька встретится с Дарьей Сэвилл или Эной Сибахарой.