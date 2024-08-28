Рыбакина оценила своё выступление в первом круге US Open — 2024

«Играть в первых кругах всегда тяжело. Моя подача помогла сохранить сетболы. Спасибо вам, ребята, за то, что пришли и поддержали. Год выдался сложным. Я довольна своими достижениями. В каждом матче хочу выложиться по полной и попытаться победить. Очень довольна своей первой игрой. Надеюсь, смогу пройти как можно дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.