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Рыбакина оценила своё выступление в первом круге US Open — 2024

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, прокомментировала победу в первом круге US Open — 2024. Она обыграла 194-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Дестани Айаву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6.

Источник: Getty Images

«Играть в первых кругах всегда тяжело. Моя подача помогла сохранить сетболы. Спасибо вам, ребята, за то, что пришли и поддержали. Год выдался сложным. Я довольна своими достижениями. В каждом матче хочу выложиться по полной и попытаться победить. Очень довольна своей первой игрой. Надеюсь, смогу пройти как можно дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.