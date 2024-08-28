Исторический матч казахстанца на US Open завершился досрочно. Все из-за травмы

Это был первый очный матч между теннисистами. Причем Шевченко впервые в карьере играл на главной арене US Open — корте имени Артура Эша. Организаторы поставили эту встречу на главный корт, так как Тиафо является одним из любимцев местной публики. Поэтому эту игру можно назвать исторической для Александра.