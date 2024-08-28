Исторический матч казахстанца на US Open завершился досрочно. Все из-за травмы

Соперником 23-летнего теннисиста был местный спортсмен Фрэнсис Тиафо (№ 20). Встреча продолжалась один час и 36 минут. Она завершилась победой 26-летнего Тиафо со счетом 6:4, 6:1, 1:0.
В начале третьего сета, сыграв один гейм, Александр принял решение сняться из-за травмы колена. По ходу второй партии к нему на корт выходил физиотерапевт. Однако продолжить выступление с болью он не сумел.
За матч Шевченко исполнил три эйса при семи двойных ошибках и реализовал один брейк-поинт. Соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам — 17:21.
На счету победителя встречи пять подач навылет при единственной двойной ошибке, а также пять выигранных геймов на подаче соперника. Всего он набрал 23 активно выигранных мяча и допустил 16 невынужденных ошибок.
Это был первый очный матч между теннисистами. Причем Шевченко впервые в карьере играл на главной арене US Open — корте имени Артура Эша. Организаторы поставили эту встречу на главный корт, так как Тиафо является одним из любимцев местной публики. Поэтому эту игру можно назвать исторической для Александра.
В третьем круге Фрэнсис сыграет либо со своим соотечественником Беном Шелтоном (№ 13), либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (№ 67).
Отметим, что Шевченко был последним представителем Казахстана в мужском одиночном разряде. Двое других его соотечественников — Александр Бублик (№ 27) и Тимофей Скатов (№ 188) — проиграли еще в первом раунде.