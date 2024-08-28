Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторический матч казахстанца на US Open завершился досрочно. Все из-за травмы

В мужском одиночном разряде US Open не осталось ни одного казахстанца. Последним из них во втором раунде проиграл Александр Шевченко (№ 61), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Владислав Семенов

Соперником 23-летнего теннисиста был местный спортсмен Фрэнсис Тиафо (№ 20). Встреча продолжалась один час и 36 минут. Она завершилась победой 26-летнего Тиафо со счетом 6:4, 6:1, 1:0.

В начале третьего сета, сыграв один гейм, Александр принял решение сняться из-за травмы колена. По ходу второй партии к нему на корт выходил физиотерапевт. Однако продолжить выступление с болью он не сумел.

За матч Шевченко исполнил три эйса при семи двойных ошибках и реализовал один брейк-поинт. Соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам — 17:21.

На счету победителя встречи пять подач навылет при единственной двойной ошибке, а также пять выигранных геймов на подаче соперника. Всего он набрал 23 активно выигранных мяча и допустил 16 невынужденных ошибок.

Это был первый очный матч между теннисистами. Причем Шевченко впервые в карьере играл на главной арене US Open — корте имени Артура Эша. Организаторы поставили эту встречу на главный корт, так как Тиафо является одним из любимцев местной публики. Поэтому эту игру можно назвать исторической для Александра.

В третьем круге Фрэнсис сыграет либо со своим соотечественником Беном Шелтоном (№ 13), либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (№ 67).

Отметим, что Шевченко был последним представителем Казахстана в мужском одиночном разряде. Двое других его соотечественников — Александр Бублик (№ 27) и Тимофей Скатов (№ 188) — проиграли еще в первом раунде.