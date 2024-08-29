Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг US Open, разгромив Бронцетти

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бронцетти два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.