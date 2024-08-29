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Елена Рыбакина назвала причину снятия с US Open — 2024

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, объяснила решение завершить выступление на US Open — 2024.

Источник: Getty Images

«К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир “Большого шлема” в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают и желаю удачи оставшимся игрокам», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Соперница Рыбакиной — 143-я ракетка мира 27-летняя представительница Франции Джессика Понше вышла в третий круг турнира. US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.