Елена Рыбакина назвала причину снятия с US Open — 2024

«К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир “Большого шлема” в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают и желаю удачи оставшимся игрокам», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.