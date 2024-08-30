«Последнюю пару дней выглядела неважно». Что происходит с Еленой Рыбакиной в этом сезоне?

Кажется, в дверь четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной постучалась чёрная полоса. Представительница Казахстана проводит не лучший свой сезон и испытывает проблемы и на корте, и за его пределами. Что же случилось с чемпионкой Уимблдона-2022?
2024 год Рыбакина начала бодро: с отличного выступления на турнире серии WTA-500 в Брисбене и победы над Ариной Соболенко в финале (6:0, 6:3). Правда, на первом же «Большом шлеме» Елена завершила выступление во втором круге, хоть и в очень плотной борьбе. На том самом затяжном тай-брейке она уступила Анне Блинковой (4:6, 6:4, 6:7 (20:22)).
Тогда Рыбакина призналась, что ещё во время предсезонной подготовки у неё возникли проблемы со здоровьем.
«Я хорошо начала сезон, чего не ожидала, потому что подготовка получилась короткой, и я болела прямо перед турниром в Брисбене. В Мельбурне был тяжёлый первый круг, и после того матча я испытывала некоторые проблемы. Не совсем удачно, но это теннис. Сезон только начался, впереди целый год, так что посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, я смогу избежать травм и показывать тот теннис, на который способна», — приводит слова Рыбакиной TennisUpToDate.
Увы, травм избежать Елене не удалось.
Первая половина года выдалась у представительницы Казахстана продуктивной. На «пятисотниках» в Абу-Даби и Штутгарте она взяла титулы, а на «тысячниках» в Дохе и Майами добралась до финалов.
Между этими турнирами были ещё Дубай и Индиан-Уэллс — первые два турнира в сезоне, с которых снялась Рыбакина. Причиной тому стало заболевание ЖКТ. За этим последовал Рим — перед турниром, на котором Елене предстояло защищать титул, она отказалась от участия из-за болезни.
Здоровье ещё не раз подводило представительницу Казахстана в этом году: перед Берлином, Торонто и Олимпийскими играми. С Истбурна Рыбакина снялась из-за изменений в графике соревнований.
Очередной — восьмой в этом году — отказ от борьбы последовал от Елены на US Open. Рыбакина в первом круге одержала победу над квалифаером Дестани Айавой (6:1, 7:6 (7:1)), но перед матчем второго круга со 143-й ракеткой мира Джессикой Понше представительница Казахстана снялась с турнира. Елена объяснила это тревожащими её травмами. Они, вероятно, напрягали Елену ещё перед стартом Открытого чемпионата США. Но теннисистка всё же сыграла в Нью-Йорке.
Бывшая первая ракетка мира в паре Рене Стаббс попыталась понять, что же происходит с Рыбакиной.
«Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это ненормальная ситуация. Я видела её в последнюю пару дней, выглядела она неважно. Много лет вижу её в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем», — приводит слова Стаббс The Tennis Letter.
Добавляет тревогу относительно Рыбакиной ситуация в её команде. За несколько дней до старта US Open теннисистка объявила о прекращении сотрудничества со Стефано Вуковым. Елена работала с тренером пять лет. Стефано помог ей войти в топ женского тура, стать третьей ракеткой мира и выиграть «Большой шлем». Однако пришло время расставаться. Что именно стало причиной — неизвестно. Но всё ведь происходит не просто так.
Рыбакина прекрасно играет, когда хорошо себя чувствует. Когда ничего не болит и психологически ничего не тревожит. У Елены отличная подача, выдержка, острая игра, но только в идеальных условиях. Держать высокий уровень при внешних трудностях ей оказывается нелегко.
И всё же не стоит забывать, что Рыбакина переживает действительно серьёзные трудности за пределами площадки. Здоровье и атмосфера в команде — одни из ключевых составляющих успеха теннисиста, и Елене ещё предстоит поработать над ними, чтобы вернуться к прежним результатам. Лишь бы этот период трудностей не затянулся.
Арина Полуянова