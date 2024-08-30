«Последнюю пару дней выглядела неважно». Что происходит с Еленой Рыбакиной в этом сезоне?

«Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это ненормальная ситуация. Я видела её в последнюю пару дней, выглядела она неважно. Много лет вижу её в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем», — приводит слова Стаббс The Tennis Letter.