Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Иржи Легечку в матче третьего круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу Рублева (6-й номер посева). Легечка был посеян под 32-м номером. В четвертом круге россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым (9), который сегодня в трёх сетах оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).
Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Легечке 22 года, он занимает 38-е место в мировом рейтинге. На его счету 1 титул ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2023 году.
US Open является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.