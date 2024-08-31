Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open

Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.