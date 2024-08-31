Вот это да! Джокович проиграл русскому австралийцу и впервые за 7 лет остался без «Шлема»

«Я играл в наихудший теннис за всё время. Честно говоря, подача была наихудшей за всю мою жизнь. Я прибыл, не чувствуя себя свежим ни ментально, ни физически.



Я потратил много сил на завоевание золота Олимпиады. Я действительно приехал в Нью-Йорк, не чувствуя себя свежим морально и физически. Но поскольку это US Open, я попробовал. У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя не в своей тарелке. Это было видно по тому, как я играл с самого начала. С первого же матча я вообще не нашёл себя на этом корте. Это всё, что я могу сказать», — сказал Джокович на пресс-конференции.