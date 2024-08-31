Александрова упустила шанс выбить Соболенко с US Open. В сетке осталось пять россиянок

Казалось бы, что Екатерине удастся добиться своего, однако во втором сете ситуация поменялась. Теперь уже белоруска Соболенко собралась и прежде всего наладила подачу. Арина здорово попадала, а у Екатерины стало больше брака в розыгрышах. Как раз то, о чём мы говорили ранее. Александрова была впереди по ударам навылет — 7:6, но и невынужденных ошибок у неё больше — 9:3.