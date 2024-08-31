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Эмма Радукану может потерять крупных спонсоров из-за плохих выступлений на турнирах

72-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану может лишиться крупных спонсорских контрактов из-за отсутствия хороших выступлений на турнирах.

Источник: Getty Images

Радукану имеет контракты с такими известными компаниями как Nike, Dior, Porsche, British Airways и многими другими. Однако чемпионка US Open — 2021 не выиграла ни одного титула после неожиданного успеха в Нью-Йорке. По информации источника, не все компании желают продлевать сотрудничество с Эммой на фоне очередного неудачного сезона.

«У потребителей очень короткий период внимания. Они не будут так сильно в неё верить, поскольку она уже не так успешна, как когда-то была. Она также не является спортивной легендой с наследием, а это значит, что она пока не занимает места в сердцах поклонников», — говорится в источнике.