Эмма Радукану может потерять крупных спонсоров из-за плохих выступлений на турнирах

«У потребителей очень короткий период внимания. Они не будут так сильно в неё верить, поскольку она уже не так успешна, как когда-то была. Она также не является спортивной легендой с наследием, а это значит, что она пока не занимает места в сердцах поклонников», — говорится в источнике.