Российская теннисистка Потапова не сумела выйти в четвертый круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Муховой, не имеющей на турнире номера посева. Потапова также не была сеянной. В четвертом круге Мухова сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и итальянкой Жасмин Паолини.