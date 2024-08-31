Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг US Open — 2024, легко обыграв Эррани

Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.