Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг US Open

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 16-м номером. Крюгер выступала на турнире без номера посева. В четвертом круге Самсонова встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (25) и полькой Игой Свёнтек (1).