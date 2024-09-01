Павлюченкова проиграла Свёнтек в третьем круге US Open

В матче третьего круга она проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 4:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Павлюченкова выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. На счету Свёнтек две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Свёнтек сыграет ещё с одной россиянкой Людмилой Самсоновой.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.