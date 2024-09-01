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Павлюченкова проиграла Свёнтек в третьем круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Источник: Getty Images

В матче третьего круга она проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Павлюченкова выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. На счету Свёнтек две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Свёнтек сыграет ещё с одной россиянкой Людмилой Самсоновой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.