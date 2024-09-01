Казахстанская теннисистка добилась сенсации и вышла в ⅛ финала US Open

Соперницами казахстанско-российской пары были четвертые сеяные турнира — американки Дезире Кравчик (№ 7 в паре) и Кэролайн Доулхайд (№ 9 в паре).
Игра завершилась сенсационной победой Данилиной и Хромачевой — 6:3, 6:4. Теперь они сыграют в ⅛ финала, где им предстоит встретиться с Терезой Михаликовой (№ 52 в паре) из Словакии и Оливией Николлс (№ 54 в паре) из Великобритании.
Добавим, что 29-летняя Данилина также продолжает защищать титул US Open в смешанном разряде (микст). Сегодня она вместе с финном Харри Хелиоваарой сыграет за выход в четвертьфинал соревнований.
Анна является единственной представительницей Казахстана, за исключением юниоров, которая продолжает свой путь на заключительном турнире «Большого шлема» в этом году.