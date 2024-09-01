Казахстанская теннисистка добилась сенсации и вышла в ⅛ финала US Open

Игра завершилась сенсационной победой Данилиной и Хромачевой — 6:3, 6:4. Теперь они сыграют в ⅛ финала, где им предстоит встретиться с Терезой Михаликовой (№ 52 в паре) из Словакии и Оливией Николлс (№ 54 в паре) из Великобритании.