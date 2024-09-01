Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанская теннисистка добилась сенсации и вышла в ⅛ финала US Open

Казахстанка Анна Данилина (№ 48 в паре) вышла в третий раунд US Open в женском парном разряде. В Нью-Йорке (США) она выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой (№ 40 в паре), сообщают Vesti.kz.

Источник: WTA

Соперницами казахстанско-российской пары были четвертые сеяные турнира — американки Дезире Кравчик (№ 7 в паре) и Кэролайн Доулхайд (№ 9 в паре).

Игра завершилась сенсационной победой Данилиной и Хромачевой — 6:3, 6:4. Теперь они сыграют в ⅛ финала, где им предстоит встретиться с Терезой Михаликовой (№ 52 в паре) из Словакии и Оливией Николлс (№ 54 в паре) из Великобритании.

Добавим, что 29-летняя Данилина также продолжает защищать титул US Open в смешанном разряде (микст). Сегодня она вместе с финном Харри Хелиоваарой сыграет за выход в четвертьфинал соревнований.

Анна является единственной представительницей Казахстана, за исключением юниоров, которая продолжает свой путь на заключительном турнире «Большого шлема» в этом году.