«Совершенно несправедливо». Симона Халеп впервые высказалась о деле Янника Синнера

«Не думаю, что дело в защите. Думаю, это связано с чем-то очень ясным и понятным. Судили совершенно по-другому, я много страдала. Я долго ждала, что считаю совершенно несправедливым. Считаю, что ко всем спортсменам должны относиться одинаково, независимо от того, первая ли это ракетка мира или 200-я.



Не думаю, что произошедшее справедливо. Эту тему я хотела бы оставить в прошлом и продолжить свою жизнь, потому что жизнь прекрасна», — приводит слова Халеп Spotmedia.ro.