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Рублев до крови разбил себе руку ракеткой во время матча US Open

Рублев до крови разбил себе руку ракеткой во время матча с Димитровым на US Open.

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев в кровь разбил себе ладонь ударами по струнам ракетки во время матча за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США против болгарина Григора Димитрова.

В первом сете россиянин ударил в сетку при счете 40:40 в пятом гейме (3:1 в пользу Димитрова), после ошибки российский теннисист несколько раз ударил себя по колену, затем начал бить ладонью по струнам ракетки.

Рублев разбил себе руку до крови и после каждого розыгрыша протирал ее полотенцем, россиянин доиграл гейм, уступив его, и взял медицинскую паузу. Супервайзер остановил кровь, обработал руку теннисисту, после чего матч был продолжен.

Источник: Кадр из трансляции

Рублеву 26 лет. Он является олимпийским чемпионом Токио 2020 года в миксте. Его лучшим результатом на US Open, как и на всех турнирах Большой шлема, является выход в четвертьфинал.