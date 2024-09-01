Рублев до крови разбил себе руку ракеткой во время матча US Open

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев в кровь разбил себе ладонь ударами по струнам ракетки во время матча за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США против болгарина Григора Димитрова.
В первом сете россиянин ударил в сетку при счете 40:40 в пятом гейме (3:1 в пользу Димитрова), после ошибки российский теннисист несколько раз ударил себя по колену, затем начал бить ладонью по струнам ракетки.
Рублев разбил себе руку до крови и после каждого розыгрыша протирал ее полотенцем, россиянин доиграл гейм, уступив его, и взял медицинскую паузу. Супервайзер остановил кровь, обработал руку теннисисту, после чего матч был продолжен.
Рублеву 26 лет. Он является олимпийским чемпионом Токио 2020 года в миксте. Его лучшим результатом на US Open, как и на всех турнирах Большой шлема, является выход в четвертьфинал.