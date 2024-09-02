Шнайдер осталась без четвертьфинала US Open. Россиянка уступила неудобной сопернице

«Рафаэль Надаль левша, но у нас разный стиль игры. Когда я росла, было не так много левшей, так что конкретного игрока, на которого я бы смотрела, не было. Конечно, я наблюдала за Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, но левшей я не помню. У женщин можно выделить Петру Квитову, я была очень рада сыграть с ней в прошлом году. Она отличная теннисистка, как и еще одна знаменитая левша в теннисе Анжелика Кербер. Но я выросла преимущественно на мужском теннисе», — рассказала она Tennis Majors. Кстати, после уверенного выигрыша (6:2, 6:2) у итальянки Сары Эррани в третьем круге US Open Шнайдер назвала США своим вторым домом. Что логично, ведь россиянка в Америке училась и жила довольно долгое время.