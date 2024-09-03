Рафаэль Надаль впервые высказался о допинг-деле Янника Синнера

«Я не верю, что Синнер хотел или намеревался принимать допинг. Правосудие есть правосудие. И мы не должны мириться с ним только тогда, когда они решают то, что мы хотим, чтобы они решили. Если на него не наложили санкции, то это потому, что судья ясно увидел, что он не принимал допинг. Я не думаю, что его признали невиновным только из-за того, что он — первая ракетка мира», — приводит слова Надаля The Tennis Letter со ссылкой на эфир программы El Hormiguero.
20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Теннисная общественность по-разному восприняла оправдательный вердикт по делу Синнера, многие обвинили органы в предвзятом отношении к лидеру мирового рейтинга.