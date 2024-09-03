Рафаэль Надаль впервые высказался о допинг-деле Янника Синнера

«Я не верю, что Синнер хотел или намеревался принимать допинг. Правосудие есть правосудие. И мы не должны мириться с ним только тогда, когда они решают то, что мы хотим, чтобы они решили. Если на него не наложили санкции, то это потому, что судья ясно увидел, что он не принимал допинг. Я не думаю, что его признали невиновным только из-за того, что он — первая ракетка мира», — приводит слова Надаля The Tennis Letter со ссылкой на эфир программы El Hormiguero.