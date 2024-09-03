Роджер Федерер впервые прокомментировал скандал с допингом Янника Синнера

Я понимаю разочарование людей, которые задаются вопросом, обращались ли с ним так же, как с другими. И я думаю, что именно здесь это и вступает в игру. Думаю, мы все верим, что Янник ничего такого не делал, но потенциально нестыковка видится в том, что он избежал отстранения, пока они не были на 100% уверены в том, что происходит, — вот вопрос, на который нужно ответить. Однако мы должны доверять процессу, а также всем, кто в нём участвует", — приводит слова Федерера Today.