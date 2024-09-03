В компанию к Кафельникову и Сафину: Шарапова на пути в Международный зал теннисной славы

«На самом деле это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере. Основные достижения? Безусловно, это две победы в турнирах “Большого шлема” во Франции и в Австралии. Также это Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, победа в Кубке Дэвиса сборной России в 2002 году. Ну и, конечно, самое главное — это быть первой ракеткой мира в 1999 году. Вот эти все пять достижений — я очень ими горжусь и не могу какое-то одно из них выделить больше других.