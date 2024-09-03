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Белоруска Дмитрук уступила в первом круге теннисного турнира в Швейцарии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук не смогла пробиться в ⅛ финала турнира WTA-125 в швейцарском Монтре с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда белоруска, занимающая 475-е место в мировом рейтинге, уступила французской теннисистке Кароль Монне, у которой 244-я позиция, — 6:2, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 час 5 минут. В ⅛ финала соперницей Монне будет испанка Нурия Парризас Диас (100-й номер рейтинга WTA).

Соревнования в Монтре завершатся 8 сентября.