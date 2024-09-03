Белоруска Дмитрук уступила в первом круге теннисного турнира в Швейцарии

Сегодня в поединке первого раунда белоруска, занимающая 475-е место в мировом рейтинге, уступила французской теннисистке Кароль Монне, у которой 244-я позиция, — 6:2, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 час 5 минут. В ⅛ финала соперницей Монне будет испанка Нурия Парризас Диас (100-й номер рейтинга WTA).



Соревнования в Монтре завершатся 8 сентября.