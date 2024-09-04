Трудности US Open: сможет ли Медведев выбить первую ракетку мира

В своем матче четвертого круга Даниил Медведев легко разобрался с Нуну Боржешем из Португалии и в пятый раз вышел в четвертьфинал US Open. Матч продолжался чуть более 100 минут. В четвертьфинале у 28-летнего россиянина соперник сложнейший из возможных — первая ракетка мира Янник Синнер (в личном противостоянии Медведев впереди, 7:6). Перед турниром итальянец жаловался на психологическую нестабильность, связанную с допинг-скандалом, в котором его оправдали. Говорил, что многого от себя в Нью-Йорке не ждет. Тем не менее по сетке пока он продвигается очень уверенно. Даниил пока тоже серьезных проблем на этом турнире еще не испытал, так что в четвертьфинале ожидается хорошая рубка.