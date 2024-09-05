В сердце США русский герой Медведев проиграл бойфренду красотки из России. Он не пустил его в полуфинал «Шлема»

С первой и последней победы Даниила Медведева на ТБШ прошло три года. После триумфа на US Open он еще несколько раз играл в финалах, но так больше и не брал в руки тот самый приз.
В 2024-м россиянину выпала уникальная возможность стать 2-кратным чемпионом «Большого шлема». Неожиданный вылет с US Open Карлоса Алькараса и Новака Джоковича открыл путь к финалу и для него, и для многих других игроков. И единственным серьезным серьезным соперником для Медведева в США остался только он — Янник Синнер.
С итальянцем, которого после допингового скандала недолюбливают многие, у них уже нарисовалась история принципиального соперничества. Пока счет личных встреч в пользу Медведева — 7:5. И четвертьфинал «Шлема» в США обещал или увеличить отрыв Даниила, или позволить приблизиться к нему Яннику.
Старт матча у Медведева не получился. Он как начал с двойной в первом же гейме, так и продолжил коллекционировать ошибки. Синнер выглядел гораздо спокойнее и хладнокровнее. Сразу же брейк-пойнт итальянец не реализовал, но без проблем сделал это в третьем гейме (2:1), а потом еще и в седьмом (5:2). Даниил взял за партию еще одну свою подачу и на этом все — 2:6. Россиянин был близок к спасению в шестом гейме, когда Синнер просел, но возможностью не воспользовался.
Во втором сете Медведева отпустило. Он заиграл в привычной для себя манере и стал чуть меньше ошибаться. Пока Синнер катастрофически не справлялся на задней линии и со своей подачей, россиянин планомерно шел к тому, чтобы повесить сопернику «баранку» — 5:0. Под конец Янник собрался и взял свою подачу под ноль, но на чудо, которое бы перевернуло партию, его уже не хватило — 1:6.
Вспышка прежнего Синнера, который умеет играть в теннис, в концовке второго сета оказалась не какой-то там случайностью. Итальянец во время паузы перезагрузился и перевернул качели в свою сторону. Вся партия прошла до диктовку Янника и стала повторкой предыдущей. От «баранки» Медведев со своей катастрофической игрой ушел в шестом гейме — 1:5. Больше ничего интересного не случилось — 6:1 в пользу Синнера.
Перед важнейшей партией Медведев отправился в подтрибунное помещение. Затем игра продолжилась. Причем не так, как все предыдущие сеты. Теннисисты спокойно брали свои подачи, выжидая лучший момент для атаки. Первой на нее решился Синнер. Итальянец в седьмом гейме брейканул после ударов соперника в сетку и других неточностей — 4:3. Этого хватило, чтобы Медведев уже ничего не смог сделать. Янник оказался непробиваем, хотя и его игра была не на сто процентов крутой — 6:4.
Медведев покидает США, упустив отличную возможность на титул. Очень обидно. Теперь главным фаворитом будет Синнер — парень российской теннисистки Анны Калинской. Его в полуфинале ждет британец Джек Дрейпер. Медведева же — отдых и подготовка к оставшейся части сезона, где стабильность ему ой как понадобится.
Автор: Виктория Дмитриева