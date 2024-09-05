В сердце США русский герой Медведев проиграл бойфренду красотки из России. Он не пустил его в полуфинал «Шлема»

Старт матча у Медведева не получился. Он как начал с двойной в первом же гейме, так и продолжил коллекционировать ошибки. Синнер выглядел гораздо спокойнее и хладнокровнее. Сразу же брейк-пойнт итальянец не реализовал, но без проблем сделал это в третьем гейме (2:1), а потом еще и в седьмом (5:2). Даниил взял за партию еще одну свою подачу и на этом все — 2:6. Россиянин был близок к спасению в шестом гейме, когда Синнер просел, но возможностью не воспользовался.