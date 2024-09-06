Джессика Пегула повторила достижение Светланы Кузнецовой и Виктории Азаренко на US Open

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала третьей теннисисткой Открытой эры, сумевшей выиграть матч US Open после проигранного первого сета со счётом 1:6 без учёта выбывших ранее участниц. В полуфинале Открытого чемпионата США — 2024 американка обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 1:6, 6:4, 6:2.