Джессика Пегула повторила достижение Светланы Кузнецовой и Виктории Азаренко на US Open

Ранее матч Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде после проигрыша 1:6 в первом сете выигрывали россиянка Светлана Кузнецова (2004 год) и Виктория Азаренко из Беларуси (2020).
В финале соревнований в США Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.