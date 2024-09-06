Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

26-летняя белорусская спортсменка после выхода в финал US Open — 2024 набрала 7176 очков в чемпионской гонке WTA и стала недосягаемой для занимающей девятую строчку в рейтинге китаянки Чжэн Циньвэнь (3070). Напомним, на Итоговый турнир WTA попадают восемь лучших теннисисток чемпионской гонки WTA.