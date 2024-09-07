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Первая ракетка мира впервые вышел в финал US Open

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил британца Джека Дрейпера в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу посеянного под первым номером итальянца. У Дрейпера был 25-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты.

Ранее Синнера уличили в наличии допинга в организме, но спортсмен не был подвергнут санкциям.

В финале четвертого в сезоне турнира Большого шлема действующий победитель Australian Open сыграет с победителем матча между американцами Тейлором Фрицем (12-й номер посева) и Фрэнсисом Тиафо (20). Синнер стал первым итальянским теннисистом, кто сыграет в финале US Open.