Первая ракетка мира впервые вышел в финал US Open

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу посеянного под первым номером итальянца. У Дрейпера был 25-й номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты.
Ранее Синнера уличили в наличии допинга в организме, но спортсмен не был подвергнут санкциям.
В финале четвертого в сезоне турнира Большого шлема действующий победитель Australian Open сыграет с победителем матча между американцами Тейлором Фрицем (12-й номер посева) и Фрэнсисом Тиафо (20). Синнер стал первым итальянским теннисистом, кто сыграет в финале US Open.