Первая ракетка мира впервые вышел в финал US Open

В финале четвертого в сезоне турнира Большого шлема действующий победитель Australian Open сыграет с победителем матча между американцами Тейлором Фрицем (12-й номер посева) и Фрэнсисом Тиафо (20). Синнер стал первым итальянским теннисистом, кто сыграет в финале US Open.