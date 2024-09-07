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«Я пожертвовала Олимпиадой и, похоже, была права». Соболенко — о пропуске ОИ ради US Open

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что пропустила Олимпиаду в Париже ради хардового сезона.

Источник: Чемпионат.com

«Нужно чем-то жертвовать. Я решила пожертвовать Олимпиадой ради сезона на хардовых кортах и не жалею об этом решении. Я имею в виду, похоже, оно было правильным. У меня был отличный отпуск. Я много лечилась, проходила реабилитацию и всё такое прочее. Затем у меня был небольшой сбор перед сезоном на хардовых кортах, я смогла привести свой разум в порядок и начать всё с самого начала», — сказала белоруска на пресс-конференции.

Сегодня, 7 сентября, Соболенко сыграет матч за звание чемпионки US Open — 2024 с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Ранее она выиграла хардовый турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США).