Соболенко впервые стала чемпионкой US Open! Хотя за американку болела вся арена

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что фаворитом встречи является Соболенко, которая в личных встречах с Пегулой вела со счётом 5−2. «Соболенко играет очень сильно и мощно на этом турнире, я думаю, она будет фаворитом. Если у неё не будет каких-то психологических сбоев, что с ней иной раз случается, то она должна выиграть этот матч. На харде с ней мало кто может соревноваться, когда она в хорошей форме. Конечно, трибуны будут болеть за Пегулу, и это может сбивать, но, если Арина соберётся, её будет очень сложно остановить», — цитирует Чеснокова ТАСС.