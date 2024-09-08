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Соболенко впервые стала чемпионкой US Open! Хотя за американку болела вся арена

За последние два года Арина выиграла 27 из 28 матчей на хардовых мэйджорах — теперь она трёхкратная победительница ТБШ.

Источник: Getty Images

В ночь с 7 на 8 сентября мск на Открытом чемпионате США состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. Участницами решающего противостояния стали двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко, посеянная под вторым номером, и американка Джессика Пегула (6).

Выход Соболенко в финал сюрпризом не стал. В последнее время она лучше всего выступает именно на хардовых турнирах «Большого шлема». Помимо двух титулов на Australian Open, в активе белоруски имеется выход в финал US Open 2023 года — таким образом, выйдя в решающий матч, Арина уже подтвердила очки, добытые год назад.

Пегула же впервые добралась до титульного противостояния на ТБШ. До этого американка даже в полуфинал пробиться не могла, потерпев шесть поражений в шести четвертьфиналах. Казалось, в этот раз серия продлится, тем более что в четвертьфинале Джессике попалась пятикратная чемпионка мэйджоров Ига Свёнтек. Однако Пегула прошла Свёнтек, причём без потери сета (6:2, 6:4), а в полуфинале одержала волевую победу над Каролиной Муховой (1:6, 6:4, 6:2).

Что касается Соболенко, то она также успела отметиться волевой победой, только не в четвертьфинале, а в третьем круге, обыграв Екатерину Александрову (2:6, 6:1, 6:2). Ну, а в полуфинале Арина остановила другую американку Эмму Наварро (6:3, 7:6 (7:2)).

Для Соболенко этот финал стал уже шестым в сезоне. До этого белоруска в решающих матчах в 2024-м одержала две победы и потерпела три поражения. А Пегула в четвёртый раз в этом году получила возможность побороться за титул. Из предыдущих трёх встреч американка выиграла две, а единственное поражение нанесла ей как раз Соболенко. В финале турнира WTA-1000 в Цинциннати Арина одолела Джессику со счётом 6:3, 7:5.

Кто что сказал перед матчем

Вспоминая перед финалом ту игру, Пегула в шутку — а может, и не в шутку — выразила надежду, что соперница будет подавать не так здорово, как в прошлый раз. "Она великий игрок на харде, одна из лучших в мире. Но думаю, что и я тоже. В Цинциннати она подавала просто невероятно, однако я всё равно чувствовала, что у меня есть шансы. Надеюсь, в субботу она будет подавать не так хорошо, а может, и чуть хуже (смеётся).

Знаю, что у меня есть игра, знаю, что могу её огорчить. Но я должна быть агрессивной, заставлять её двигаться, подавать умно и оказывать давление на её подачу. В общем, играть в свою игру, что я и делаю. Надеюсь, что в эту субботу мне удастся её реализовать и решить исход матча в свою пользу", — сказала Джессика на пресс-конференции.

Соболенко же отмечала, что Пегула пребывает на пике формы. «Я бы сказала, что она играет в свой лучший теннис и чувствует, что снова в форме. Она выиграла турнир (“тысячник” в Торонто. — Прим. “Чемпионата”), потом вышла в финал, теперь она здесь, в другом финале. Так что она находится в невероятной форме. Будет ещё одна великая битва с ней. Не могу дождаться игры против неё», — приводит слова Арины пресс-служба WTA.

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что фаворитом встречи является Соболенко, которая в личных встречах с Пегулой вела со счётом 5−2. «Соболенко играет очень сильно и мощно на этом турнире, я думаю, она будет фаворитом. Если у неё не будет каких-то психологических сбоев, что с ней иной раз случается, то она должна выиграть этот матч. На харде с ней мало кто может соревноваться, когда она в хорошей форме. Конечно, трибуны будут болеть за Пегулу, и это может сбивать, но, если Арина соберётся, её будет очень сложно остановить», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Соболенко начала матч с 0:30, но за счёт подачи не дала Пегуле добраться до брейк-пойнтов. Во втором гейме стало ясно, что белоруска и на приёме будет пытаться перехватывать инициативу, однако ошибок было многовато, и американка, чьё каждое действие с восторгом встречала вся арена, без проблем взяла свою подачу — 1:1. В третьем гейме неточности в исполнении Арины никуда не делись, а Джессика, точно отыграв на приёме, сделала первый в матче брейк. Дабы не упускать инициативу, Соболенко нацелилась на обратный брейк — и добилась его. Несмотря на неудачу в третьем гейме, Арина не стала изменять своей манере игры и с первого же брейк-пойнта восстановила равенство — 2:2.

Следующий брейк состоялся в шестом гейме, и его автором вновь стала белоруска. Пегула неуверенно действовала на своих мячах, пропускала атаки, ошибалась и выиграла лишь одно очко на подаче. И белоруска впервые в матче повела с преимуществом — 4:2. Удержать его, правда, не смогла. При 5:3 Соболенко не подала на сет. Первый брейк-пойнт, возникший после двойной ошибки, она отыграла виннерсом, однако на втором сорвала удар. И в 10-м гейме Пегула, подавая, сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме Соболенко при 30:30 допустила двойную ошибку — и несколько раз ударила ракеткой по корту. Гейм этот она всё же выиграла, дожав соперницу с нескольких геймболов после череды «ровно». А в 12-м гейме реализовала пятый (!) сетбол на приёме — 7:5 за 1 час 1 минуту. На последнем «ровно» Пегула допустила двойную ошибку, первую для себя в матче, а в следующем розыгрыше, пытаясь достать укороченный, пробила в сетку. Вообще Джессика за всю партию выиграла у сетки лишь два очка из девяти (22%), а Арина — 12 из 13 (92%). Невынужденных ошибок у Соболенко было больше, чем у Пегулы (23 против 11), зато по активно выигранным очкам её отрыв был ещё больше (25 против девяти).

Начало второго сета Пегула, расстроенная поражением в первой партии, провалила. Соболенко быстро повела 3:0 с брейком. Причём американка, подавая во втором гейме, на втором брейк-пойнте допустила двойную ошибку, чего ей никак нельзя было делать. В четвёртом гейме Джессика висела на волоске от катастрофы — с двумя брейками Арина уже её вряд ли отпустила бы. Однако белоруска упустила тогда брейк-пойнт, а в следующем гейме из-за своих неточностей отдала подачу. После этого американка, пройдя через «ровно» после 40:0, сравняла счёт — 3:3.

На этом проблемы Соболенко не закончились. Седьмой гейм она отдала с 30:0 на подаче, сорвав удар в розыгрыше на брейк-пойнте. В эти минуты Пегула явно чувствовала себя увереннее соперницы, что отражалось и на корте: рискованные решения американки в основном оправдывались, а аналогичные действия белоруски, за некоторыми исключениями, — нет. И при 5:4 Джессика подавала уже на сет. Но Арина не позволила ей закрыть партию! Соболенко вышла на тройной брейк-пойнт и с третьей попытки использовала его, дважды срывая удары перед этим, — 5:5.

В 11-м гейме Соболенко довольно спокойно забрала подачу, несмотря на двойную ошибку в самом начале, — Пегула немного помогла своими неточностями. А 12-й гейм стал последним. Арина заработала двойной матчбол, первый не использовала, попав в сетку, а на втором Джессика пробила далеко за линию, — 7:5, 7:5 за 1 час 54 минуты.

Вот так Арина Соболенко завоевала третий титул в сезоне и 16-й — в карьере. Теперь она трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», а её серия побед составляет 12 матчей. Соболенко стала пятой теннисисткой в Открытой эре, взявшей оба хардовых мэйджора в один сезон, — после Моники Селеш (1991 и 1992), Штеффи Граф (1988 и 1989), Анжелики Кербер (2016) и Мартины Хингис (1997). Также Арина стала четвёртой теннисисткой, выигравшей турнир в Цинциннати и US Open в один сезон, — после Ким Клейстерс (2010), Серены Уильямс (2014) и Кори Гауфф (2023).

Статистика Соболенко на хардовых мэйджорах в последние два года поражает. Она выиграла 27 матчей из 28, уступив лишь Кори Гауфф в финале US Open — 2023. Кроме того, белоруска осталась второй ракеткой мира, а Пегула отыграла три места и с шестой строчки в рейтинге WTA вернулась на третью — это было известно ещё до финала.

Александр Насонов