Арина Соболенко прокомментировала победу на US Open — 2024

«У меня нет слов… не могу связать два слова. Я очень счастлива. Помню все тяжёлые поражения здесь, на US Open. Говорят, вы поймёте причину этих поражений позже, но я вижу причину прямо сейчас… Мне пришлось пройти через тяжёлые уроки, чтобы выиграть этот прекрасный трофей. Думаю, что сейчас я самый счастливый человек в мире», — сказала Соболенко на корте после матча.