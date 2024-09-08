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Арина Соболенко прокомментировала победу на US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе в финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

«У меня нет слов… не могу связать два слова. Я очень счастлива. Помню все тяжёлые поражения здесь, на US Open. Говорят, вы поймёте причину этих поражений позже, но я вижу причину прямо сейчас… Мне пришлось пройти через тяжёлые уроки, чтобы выиграть этот прекрасный трофей. Думаю, что сейчас я самый счастливый человек в мире», — сказала Соболенко на корте после матча.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.