Арина Соболенко объяснила свои слёзы после победы на US Open — 2024

— Я помню все эти тяжёлые поражения в прошлом году. Это может прозвучать просто, но никогда не отказывайся от своей мечты. Продолжай мечтать и продолжай усердно работать. Если ты действительно усердно работаешь и жертвуешь всем ради своей мечты, однажды ты достигнешь её. Я очень горжусь собой. Я никогда не говорю так. Но в самом деле, ребята, очень горжусь. Я горжусь своей командой, потому что, несмотря ни на что, с какой бы ситуацией мы ни сталкивались в этом сезоне и в прошлом, мы смогли пройти через это и завоевать все эти прекрасные трофеи. Их поддержка — это всё. Вы моя семья. Не могу представить свою теннисную или личную жизнь без вас. Я действительно люблю вас. Не часто это говорю, но говорю иногда. Я так сильно вас люблю. Спасибо вам за то, что вы есть, — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.