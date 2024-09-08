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Арина Соболенко назвала главный фактор своей победы на US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о главном факторе своей победы в финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

«Думаю, что морально я стала действительно сильной. Я многое пережила на корте и за его пределами и поняла для себя, как контролировать свои эмоции и сохранять равновесие на корте. Даже когда всё идёт не так, как мне хочется, я просто продолжаю напоминать себе: “Давай, Арина. Ты многое пережила. Это просто теннисный матч. Ты можешь справиться с этими эмоциями. Тебе просто нужно сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы победить. Постепенно всё наладится”. Думаю, это было самым большим изменением в отношении контроля своих эмоций», — приводит слова Соболенко ESPN.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.