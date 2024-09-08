Арина Соболенко назвала главный фактор своей победы на US Open — 2024

«Думаю, что морально я стала действительно сильной. Я многое пережила на корте и за его пределами и поняла для себя, как контролировать свои эмоции и сохранять равновесие на корте. Даже когда всё идёт не так, как мне хочется, я просто продолжаю напоминать себе: “Давай, Арина. Ты многое пережила. Это просто теннисный матч. Ты можешь справиться с этими эмоциями. Тебе просто нужно сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы победить. Постепенно всё наладится”. Думаю, это было самым большим изменением в отношении контроля своих эмоций», — приводит слова Соболенко ESPN.