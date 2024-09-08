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Соболенко высказалась о своей команде после победы на US Open — 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила свою команду после победы в финале US Open — 2024 над шестой в рейтинге WTA американкой Джессикой Пегулой — 7:5, 7:5.

Источник: Getty Images

«Без них я была бы не я. И, как я всегда говорю, вас, ребята, тоже бы не существовало. Так что я вас приветствую!» — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

Благодаря победе в финале Открытого чемпионата США — 2024 Соболенко выиграла свой третий турнир «Большого шлема» и свой 16-й титул WTA в одиночном разряде в карьере. Матч Джессика Пегула — Арина Соболенко стал пятым финалом US Open для белорусских теннисисток в истории и первым, в котором представительница Беларуси смогла одержать победу.