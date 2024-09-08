Соболенко вошла в пятёрку по проценту побед за сезон в женских одиночных ТБШ в XXI веке

В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. Таким образом, Соболенко стала пятой по проценту побед за календарный год в женских одиночных турнирах «Большого шлема» в XXI веке.