Арина Соболенко вышла в лидеры сезона по важному статистическому показателю

В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. Таким образом, Соболенко стала теннисисткой с наибольшим количеством виннеров — активно выигранных мячей в женских одиночных турнирах «Большого шлема» в 2024 году.